RCC HARD 9
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RCC HARD 9

RCC HARD 9 (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.82024, RCC HARD 9 1 сезон
Спорт, Бокс18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Смотрите кулачное шоу RCC HARD VOL.9 на Wink! В главном бою звездный нокаутер Валерий Мясников готов провести супер-конкуретный поединок против маститого Магомеда Кобры Магомедова. Два сильнейших средневеса России будут выяснять отношения в ринге. Кобра опаснее своим стилем, габаритами и умением вязать. А Валерий – это игра, это импровизация, от его бокса можно ожидать чего угодно.

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Жанры
Спорт, Бокс

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