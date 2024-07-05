Саркисян vs Согомонян
Wink
Сериалы
RCC HARD 9
1-й сезон
Саркисян vs Согомонян

RCC HARD 9 (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.02024, Саркисян vs Согомонян
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите кулачное шоу RCC HARD VOL.9 на Wink! В главном бою звездный нокаутер Валерий Мясников готов провести супер-конкуретный поединок против маститого Магомеда Кобры Магомедова. Два сильнейших средневеса России будут выяснять отношения в ринге. Кобра опаснее своим стилем, габаритами и умением вязать. А Валерий – это игра, это импровизация, от его бокса можно ожидать чего угодно.

Жанр
Спортивный
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг