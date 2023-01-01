RCC HARD 2
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RCC HARD 2

RCC HARD 2 (сериал, 2023) смотреть онлайн

8.52023, RCC HARD 2 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

RCC Hard представляет второй турнир лиги на голых кулаках. Хэдлайнерами турнира стали суперзвезда кулачки Олег Фомич Фомичев и набирающий обороты боец ММА Асылжан Бакытжанулы.

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