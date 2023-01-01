Фомичев vs Бакытжанулы
Wink
Сериалы
RCC HARD 2
1-й сезон
Фомичев vs Бакытжанулы

RCC HARD 2 (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.52023, Фомичев vs Бакытжанулы
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

RCC Hard представляет второй турнир лиги на голых кулаках. Хэдлайнерами турнира стали суперзвезда кулачки Олег Фомич Фомичев и набирающий обороты боец ММА Асылжан Бакытжанулы.

Сериал Фомичев vs Бакытжанулы 1 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг