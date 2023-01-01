Радужно-бабочково-единорожная кошка
Wink
Детям
Радужно-бабочково-единорожная кошка

Радужно-бабочково-единорожная кошка (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Радужно-бабочково-единорожная кошка 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Добро пожаловать в сказочный город Мифландия, где обитают удивительные магические существа. Главная героиня — озорная кошечка Фелисити, которая любит вечеринки, но при этом всегда готова выручить друзей из беды и защитить их с помощью Силы Радуги, Силы Бабочки и Силы Единорога.

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Рейтинг

8.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Радужно-бабочково-единорожная кошка»

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