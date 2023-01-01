Путь в RCC HARD 2. Финал
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Путь в RCC HARD 2. Финал

Путь в RCC HARD 2. Финал (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Путь в RCC HARD 2. Финал 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Суровые мужики зарубились во втором сезоне проекта Путь в RCC HARD. Самая быстрорастущая российская лига кулачных боев продолжает открывать для нас новых звезд кулачных боев. Среди тех, кто отправил заявку, отобрали лучших и теперь в формате Гран-при им предстоит доказать, что именно они достойны места в ростере RCC HARD и шанса подраться за кулон чемпиона.

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