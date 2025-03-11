Путь в RCC HARD 2. Финал (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Авдеев vs Балабеков
Спортивный, Спортивный18+

Суровые мужики зарубились во втором сезоне проекта Путь в RCC HARD. Самая быстрорастущая российская лига кулачных боев продолжает открывать для нас новых звезд кулачных боев. Среди тех, кто отправил заявку, отобрали лучших и теперь в формате Гран-при им предстоит доказать, что именно они достойны места в ростере RCC HARD и шанса подраться за кулон чемпиона.

