Проект Подиум
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Проект Подиум

Проект Подиум (сериал, 2019) смотреть онлайн

9.22019, Project Runway 3 сезона
ТВ-шоу6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Двенадцать неизвестных дизайнеров одежды из разных городов Америки получают шанс прославиться на весь мир моды, и получить 100 000 долларов для раскрутки своего собственного бизнеса. Для этого им придется пройти серию нелегких испытаний в жестких условиях нехватки времени, заданной тематики и ограниченности материалов для работы.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проект Подиум»

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