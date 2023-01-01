Продюсеры с большой дороги
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Продюсеры с большой дороги

Продюсеры с большой дороги (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Продюсеры с большой дороги 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Участниками музыкальной программы становятся талантливые авторы и исполнители песен в жанре шансон. Отборочные туры телешоу «Продюсеры с большой дороги», которые проводились в разных городах России, могли посетить все желающие. Главным условием было наличие таланта. Победители отборочных туров попадают в финал, который проводится в Москве, чтобы там постараться выиграть главный приз — путевку в Геленджик.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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