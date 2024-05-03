Продюсеры с большой дороги (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
2013, Продюсеры с большой дороги. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+47 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+47 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+47 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+46 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+47 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+46 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+73 мин
Продюсеры с большой дороги
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Участниками музыкальной программы становятся талантливые авторы и исполнители песен в жанре шансон. Отборочные туры телешоу «Продюсеры с большой дороги», которые проводились в разных городах России, могли посетить все желающие. Главным условием было наличие таланта. Победители отборочных туров попадают в финал, который проводится в Москве, чтобы там постараться выиграть главный приз — путевку в Геленджик.