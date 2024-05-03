Продюсеры с большой дороги. Сезон 1. Серия 3
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Продюсеры с большой дороги
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Продюсеры с большой дороги (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

2013, Продюсеры с большой дороги. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Участниками музыкальной программы становятся талантливые авторы и исполнители песен в жанре шансон. Отборочные туры телешоу «Продюсеры с большой дороги», которые проводились в разных городах России, могли посетить все желающие. Главным условием было наличие таланта. Победители отборочных туров попадают в финал, который проводится в Москве, чтобы там постараться выиграть главный приз — путевку в Геленджик.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
45 мин / 00:45

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