Участниками музыкальной программы становятся талантливые авторы и исполнители песен в жанре шансон. Отборочные туры телешоу «Продюсеры с большой дороги», которые проводились в разных городах России, могли посетить все желающие. Главным условием было наличие таланта. Победители отборочных туров попадают в финал, который проводится в Москве, чтобы там постараться выиграть главный приз — путевку в Геленджик.

