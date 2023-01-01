Принц с чердака
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Принц с чердака

Принц с чердака (Сериал 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.32012, Oktapbang wangseja 1 сезон
Фантастика, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Принц Ли Гак обожает свою прекрасную жену, у которой есть младшая сестра, во всех отношениях прекрасный собеседник и человек. Как-то раз по утру его высочество вышел прогуляться и обнаружил в пруду тело своей ненаглядной супруги. Не взирая ни на что, он решает найти и покарать преступников. Вместе со своими охранниками Ли Гак отправляется в погоню и попадает в западню. Судьба дает ему второй шанс, в результате чего принц переносится в современное время. Здесь он встречает девушку как две капли воды похожую на сестру его жены.

Принцу с чердака предстоит разгадать загадку смерти супруги и обрести настоящую любовь, но для начала освоиться в новом мире и постараться не оказаться со своими замашками в психиатрической больнице или тюрьме.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb