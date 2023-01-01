Принц с чердака (Сериал 2012) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+64 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Принц с чердака
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Принц с чердака
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+64 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Принц с чердака
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Принц с чердака
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Принц с чердака
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Принц с чердака
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+62 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Принц с чердака
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Принц с чердака
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Принц с чердака
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+62 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+61 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+61 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+62 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+62 мин
Принц с чердака
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Принц Ли Гак обожает свою прекрасную жену, у которой есть младшая сестра, во всех отношениях прекрасный собесе�дник и человек. Как-то раз по утру его высочество вышел прогуляться и обнаружил в пруду тело своей ненаглядной супруги. Не взирая ни на что, он решает найти и покарать преступников. Вместе со своими охранниками Ли Гак отправляется в погоню и попадает в западню. Судьба дает ему второй шанс, в результате чего принц переносится в современное время. Здесь он встречает девушку как две капли воды похожую на сестру его жены.
Принцу с чердака предстоит разгадать загадку смерти супруги и обрести настоящую любовь, но для начала освоиться в новом мире и постараться не оказаться со своими замашками в психиатрической больнице или тюрьме.
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