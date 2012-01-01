Принц с чердака (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Наследный принц династии Чосон хотел видеть своей женой красивую и умную девушку, которая могла бы поддержать светскую беседу и продолжить знатный род. Повстречав такую красавицу по имени Хва-ён, принц женился на ней, но вскоре девушку обнаружили утонувшей в местном пруду. Не веря в злосчастное стечение обстоятельств, принц принимается за поиски убийц супруги и во время ночного преследования злоумышленников он каким-то необъяснимым образом попадает в будущее. Принц оказывается в квартире девушки Пак-а вместе с свитой из трёх человек. Хозяйка квартиры не растерялась и с первых минут принялась отчаянно защищать свои владения подвернувшейся под руку сковородой.



Как теперь быть наследному принцу, оказавшемуся в неведомом будущем? Здесь уже не до поисков убийц жены, здесь новые трудности приспособления к жизни в мегаполисе с небоскребами и автомобилями, интернетом и телевидением, автомобилями и метрополитеном. Ну а принц вместо преступников находит новую любовь.



