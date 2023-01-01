Приманка
Wink
Сериалы
Приманка
8.12015, Eye Candy 1 сезон
Ужасы, Триллеры18+

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Приманка (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал, рассказывающий о жительнице Нью-Йорка, которая подозревает, что один из ее онлайн-ухажеров является серийным убийцей. Она применяет все свои хакерские данные, чтобы вычислить преступников. В этом ей поможет команда единомышленников.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приманка»

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