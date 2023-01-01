Правильный дом
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Правильный дом (сериал, 2005) смотреть онлайн

2005, Правильный дом 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Программа «Правильный дом» расскажет и покажет, как из своего жилища сделать правильный и мудрый дом.

Эта передача познакомит нас с практикой фэн-шуй, адаптируя ее к современным условиям и национальным традициям. Принципы фэн-шуй основаны на опыте многих поколений и опираются на здравый смысл, который зачастую очень трудно разглядеть за пестротой восточных символов и аллегорий. Ведущая программы Эйс старается донести до зрителей общие и самые простые правила фэн-шуй, которыми можно воспользоваться сразу после программы.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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