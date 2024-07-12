Правильный дом (сериал, 2005) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн бесплатно

Программа «Правильный дом» расскажет и покажет, как из своего жилища сделать правильный и мудрый дом.



Эта передача познакомит нас с практикой фэн-шуй, адаптируя ее к современным условиям и национальным традициям. Принципы фэн-шуй основаны на опыте многих поколений и опираются на здравый смысл, который зачастую очень трудно разглядеть за пестротой восточных символов и аллегорий. Ведущая программы Эйс старается донести до зрителей общие и самые простые правила фэн-шуй, которыми можно воспользоваться сразу после программы.

