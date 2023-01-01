Поймай и убей: Запись подкаста
Wink
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Поймай и убей: Запись подкаста
2021, Catch and Kill: The Podcast Tapes 1 сезон
Документальный18+

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Поймай и убей: Запись подкаста (сериал, 2021) смотреть онлайн

О сериале

Журналист Ронан Фэрроу берeт интервью у женщин, пострадавших от сексуальных домогательств Харви Вайнштейна, и беседует с репортeрами и частными детективами, которые занимались этим делом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb