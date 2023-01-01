Потерянный рай (2020)
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Потерянный рай (2020)

Потерянный рай (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.42020, Paradise Lost 1 сезон
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Йейтс с женой Фрэнсис переезжает из Калифорнии в свой родной город в Миссисипи. Вскоре он понимает, что это место сильно изменилось со времен его детства, а Фрэнсис перестает узнавать самого Йетса. Почему он не хочет говорить о смерти своей сестры? Кто стоит за убийствами местных жителей?

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb