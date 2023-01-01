После Престолов
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После Престолов

После Престолов (сериал, 2016) смотреть онлайн

6.62016, After the Thrones 1 сезон
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Новое рекап-шоу по следам «Игры престолов» — это реалии Вестероса, политический и психологический анализ, абсурдные и вполне логичные теории развития событий. Мельчайшие детали, невидимые невооруженным глазом, — ничто не скроется от пытливых ведущих Энди Гринвальда и Криса Райана. Смотрите сериал «После Престолов» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb