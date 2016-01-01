WinkСериалыПосле Престолов1-й сезон7-я серия
После Престолов (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
6.52016, After the Thrones
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+35 мин
После Престолов
Сезон 1 Серия 1
- 18+38 мин
После Престолов
Сезон 1 Серия 2
- 18+37 мин
После Престолов
Сезон 1 Серия 3
- 18+32 мин
После Престолов
Сезон 1 Серия 4
- 18+39 мин
После Престолов
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
После Престолов
Сезон 1 Серия 6
- 18+33 мин
После Престолов
Сезон 1 Серия 7
- 18+32 мин
После Престолов
Сезон 1 Серия 8
- 18+32 мин
После Престолов
Сезон 1 Серия 9
- 18+52 мин
После Престолов
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Новое рекап-шоу по следам «Игры престолов» — это реалии Вестероса, политический и психологический анализ, абсурдные и вполне логичные теории развития событий. Мельчайшие детали, невидимые невооруженным глазом, — ничто не скроется от пытливых ведущих Энди Гринвальда и Криса Райана.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb