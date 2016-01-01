После Престолов (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Новое рекап-шоу по следам «Игры престолов» — это реалии Вестероса, политический и психологический анализ, абсурдные и вполне логичные теории развития событий. Мельчайшие детали, невидимые невооруженным глазом, — ничто не скроется от пытливых ведущих Энди Гринвальда и Криса Райана.

