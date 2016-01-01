После Престолов. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
После Престолов
1-й сезон
7-я серия

После Престолов (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

6.52016, After the Thrones
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Новое рекап-шоу по следам «Игры престолов» — это реалии Вестероса, политический и психологический анализ, абсурдные и вполне логичные теории развития событий. Мельчайшие детали, невидимые невооруженным глазом, — ничто не скроется от пытливых ведущих Энди Гринвальда и Криса Райана.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb