Порох
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Порох

Порох (сериал, 2017) смотреть онлайн

7.72017, Gunpowder 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Англия, 1605 год. Группа заговорщиков под предводительством аристократа и убежденного католика Роберта Кейтсби разрабатывает план взрыва здания парламента. Они надеются избавиться от своего злейшего врага, короля Якова I.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb