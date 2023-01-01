Порох (сериал, 2017) смотреть онлайн
7.72017, Gunpowder 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+
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Сюжет
Англия, 1605 год. Группа заговорщиков под предводительством аристократа и убежденного католика Роберта Кейтсби разрабатывает план взрыва здания парламента. Они надеются избавиться от своего злейшего врага, короля Якова I.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыИсторические, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb