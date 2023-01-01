Почему он меня бросил?
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Почему он меня бросил?

Почему он меня бросил? (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Почему он меня бросил? 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женщины переживают разрыв по-разному. Для одних – это начало другой жизни: новая прическа, новые чувства, новые отношения. Для других – просто очередной этап и смена декораций. А для третьих – незаживающая рана, на которую солью просыпается вопрос: «Почему он меня бросил?!»

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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