Почему он меня бросил? (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Женщины переживают разрыв по-разному. Для одних – это начало другой жизни: новая прическа, новые чувства, новые отношения. Для других – просто очередной этап и смена декораций. А для третьих – незаживающая рана, на которую солью просыпается вопрос: «Почему он меня бросил?!»

