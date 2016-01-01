Почему он меня бросил?. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Почему он меня бросил?
1-й сезон
13-я серия

Почему он меня бросил? (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

2016, Почему он меня бросил?. Сезон 1. Серия 13
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женщины переживают разрыв по-разному. Для одних – это начало другой жизни: новая прическа, новые чувства, новые отношения. Для других – просто очередной этап и смена декораций. А для третьих – незаживающая рана, на которую солью просыпается вопрос: «Почему он меня бросил?!»

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг