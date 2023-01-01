Плохой доктор
Wink
Сериалы
Плохой доктор

Плохой доктор (сериал, 2021) смотреть онлайн

8.12021, Dr. Death 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Хирург Кристофер Данч всегда улыбчив и обещает пациентам чудеса выздоровления. И они охотно верят в то, что именно этот чудесный доктор поставит их на ноги и спасeт от всех болезней. Всe потому, что Данч – выдающийся хирург. Но только на бумаге. На практике же, после его операций люди оказываются парализованы, либо всю оставшуюся жизнь мучаются страшными болями. Почему же Данчу до сих пор не запретили практиковать?

Все сезоны сериала Плохой доктор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плохой доктор»

Всё