Пикник у Висячей скалы
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Пикник у Висячей скалы

Пикник у Висячей скалы (сериал, 2018) смотреть онлайн

7.12018, Picnic at Hanging Rock 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Три школьницы и их учительница бесследно исчезают в День Святого Валентина в 1900 году.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пикник у Висячей скалы»

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