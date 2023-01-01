Песни Для Детей .tv
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Песни Для Детей .tv

Песни Для Детей .tv (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

7.92022, Песни Для Детей .tv 1 сезон
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Добро пожаловать в мир веселья, который займет и развлечет детишек песнями и красочной анимацией. Дошкольники, родители и учителя любят наших милых персонажей, которые проведут детей по классическим детским стишкам и песенкам. Давайте танцевать, хлопать в ладоши и петь вместе!

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