Песни Для Детей .tv (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Здравствуй, звёздочка моя | Колыбельные песни для быстрого засыпания
Добро пожаловать в мир веселья, который займет и развлечет детишек песнями и красочной анимацией. Дошкольники, родители и учителя любят наших милых персонажей, которые проведут детей по классическим детским стишкам и песенкам. Давайте танцевать, хлопать в ладоши и петь вместе!

