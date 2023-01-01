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Первые (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, The First 1 сезон
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главные герои научно-фантастической эпопеи с Шоном Пенном — бравые астронавты, решившие стать пионерами в освоении Марса и столкнувшиеся с проблемами его колонизации. Действие сосредоточено не только на них, но и на семьях, оставшихся на Земле, а также на команде Центра управления полетами.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Первые»

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