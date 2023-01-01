Первозданная Америка
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Первозданная Америка

Первозданная Америка (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Первозданная Америка 1 сезон
Боевик, Триллер18+

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О сериале

1857 год. В форте на юго-западе штата Вайоминг Сара Роуэлл с сыном-подростком ищет проводника, который отвёз бы их к мужу на запад через Территорию Юта — непреодолимый в это время года хребет Уосатч и местность, населённую воинственными индейскими племенами, преступниками всех мастей и непредсказуемыми мормонами. Желающих пойти на такой риск не находится, и женщина отправляется в путь в составе каравана переселенцев, не подозревая, что в её повозку прокралась юная индианка, убившая отца-насильника и пустившаяся в бега.

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Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Триллер

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