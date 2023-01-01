Парень с работы
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Парень с работы (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Kevin from Work 1 сезон
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Американский офисный труженик Кевин получает предложение поработать в Италии. На прощальной вечеринке он оставляет своей коллеге Одри любовное письмо, но на завтра выясняется, что он никуда не едет. Сгорая от стыда, Кевин идет в ненавистный офис.

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Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Парень с работы»

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