Отважные птенцы
Wink
Детям
Отважные птенцы

Отважные птенцы (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Top Wing 2 сезона
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Знакомьтесь с учениками лeтной академии «Топ Винг»! Четверо друзей-кадетов Свифт, Пенни, Броди и Род действуют сообща, чтобы стать лучшими пилотами и прилетать на помощь всем, кто в ней нуждается. Самим птенцам помогает их опытный наставник Спиди, который дает им важные жизненные уроки.

Все сезоны сериала Отважные птенцы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отважные птенцы»

Всё