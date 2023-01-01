Открытая книга
Wink
Сериалы
Открытая книга

Открытая книга (сериал, 1973) смотреть онлайн

8.81973, Открытая книга 1 сезон
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Героиня фильма - ученый-микробиолог, изобретатель пенициллина. Открытию спасительного препарата предшествовали многолетние научные исследования, которые еще в начале века в маленьком провинциальном городке проводил в своей лаборатории доктор Лебедев... Соседская девчонка Таня случайно оказывается в доме доктора, где впервые прикасается к загадочному миру науки...

Все сезоны сериала Открытая книга смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb