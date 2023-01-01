Открытая книга (сериал, 1973) смотреть онлайн
8.81973, Открытая книга 1 сезон
Драмы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Героиня фильма - ученый-микробиолог, изобретатель пенициллина. Открытию спасительного препарата предшествовали многолетние научные исследования, которые еще в начале века в маленьком провинциальном городке проводил в своей лаборатории доктор Лебедев... Соседская девчонка Таня случайно оказывается в доме доктора, где впервые прикасается к загадочному миру науки...
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb