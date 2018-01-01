Открытая книга (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Героиня фильма - ученый-микробиолог, изобретатель пенициллина. Открытию спасительного препарата предшествовали многолетние научные исследования, которые еще в начале века в маленьком провинциальном городке проводил в своей лаборатории доктор Лебедев... Соседская девчонка Таня случайно оказывается в доме доктора, где впервые прикасается к загадочному миру науки...

