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Отчаянные меры

Отчаянные меры (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Last Resort 1 сезон
Фантастика, Военные16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На глубине 500 футов под поверхностью океана, американская атомная подводная лодка «Колорадо» получает приказ по радиоканалу, предназначенному для использования только в том случае, если их родина находится под угрозой уничтожения. Им приказывают нанести ядерный удар по Пакистану.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные меры»