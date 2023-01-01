Ослепительно
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Ослепительно

Ослепительно (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.52019, The light in your eyes 1 сезон
Мелодрамы, Фэнтези16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фантастическая дорама о жизнелюбивой девушке, которая внезапно стала бабушкой, и депрессивном молодом человеке, который стар душой. Еще девочкой Ким Хе нашла на пляже волшебные часы, способные отматывать время назад. Сейчас ей 25 лет, она мечтает стать радиоведущей и изменить мир к лучшему. Как вдруг, пытаясь спасти отца, Ким Хе слишком часто поворачивает время вспять, и часы превращают ее в старушку. Тем временем журналист Ли Джун в свои 26 чувствует себя совершенно обескровленным – стараясь достичь успеха в профессии, он так устал, что перестал получать удовольствие от жизни и мечтать о чем-либо. можно смотреть с русской озвучкой

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb