Ослепительно (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Фантастическая дорама о жизнелюбивой девушке, которая внезапно стала бабушкой, и депрессивном молодом человеке, который стар душой. Еще девочкой Ким Хе нашла на пляже волшебные часы, способные отматывать время назад. Сейчас ей 25 лет, она мечтает стать радиоведущей и изменить мир к лучшему. Как вдруг, пытаясь спасти отца, Ким Хе слишком часто поворачивает время вспять, и часы превращают ее в старушку. Тем временем журналист Ли Джун в свои 26 чувствует себя совершенно обескровленным – стараясь достичь успеха в профессии, он так устал, что перестал получать удовольствие от жизни и мечтать о чем-либо. можно смотреть с русской озвучкой



Сериал Ослепительно 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.