Охотники на рабов (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно
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Охотники на рабов
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Сюжет
Династия Чосон, 1636 год. В стране идет кровавая политическая война, половина населения стала рабами.
Рабы строят планы о присоединении к армии противника, ведь с новым правителем они получат равные права и возможность достойного существования. Однажды один из рабов, принадлежащих семье молодого дворянина Ли Дэ-гиля, поджигает дом хозяина и сбегает вместе с младшей сестрой Ким Хе-вон, которая была тайной возлюбленной хозяина. В пожаре погибает вся семья кроме самого Дэ-гиля. Одержимый желанием возмездия после долгих скитаний молодой человек становится бесстрашным и знаменитым охотником на беглых рабов.
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Информация
Стран�аЮжная Корея
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.6 IMDb