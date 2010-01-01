Охотники на рабов. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Охотники на рабов
1-й сезон
14-я серия
8.92010, Chuno
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

Охотники на рабов (сериал, 2010) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

О сериале

Династия Чосон, 1636 год. В стране идет кровавая политическая война, половина населения стала рабами.

Рабы строят планы о присоединении к армии противника, ведь с новым правителем они получат равные права и возможность достойного существования. Однажды один из рабов, принадлежащих семье молодого дворянина Ли Дэ-гиля, поджигает дом хозяина и сбегает вместе с младшей сестрой Ким Хе-вон, которая была тайной возлюбленной хозяина. В пожаре погибает вся семья кроме самого Дэ-гиля. Одержимый желанием возмездия после долгих скитаний молодой человек становится бесстрашным и знаменитым охотником на беглых рабов.

Сериал Охотники на рабов 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.6 IMDb