Одна из многих (сериал, 2025) смотреть онлайн
О сериале
Фантастический сериал «Одна из многих» 2025 года рассказывает о мире, где происходит «катастрофа наоборот»: почти все люди вдруг становятся спокойными, доброжелательными и счастливыми, но это выглядит пугающе.
Писательница из Альбукерке Кэрол Стурка становится одной из 12 людей на планете, способным злиться, сомневаться и чувствовать себя плохо. Остальное человечество подхватывает инопланетный вирус, который объединяет сознание людей и делает их чрезмерно довольными жизнью. Кэрол пытается понять, что произошло и как это остановить, но сталкивается с главной проблемой: вокруг нет врага, которого легко ненавидеть — вокруг улыбчивые люди, желающие ей только добра.
«Одна из многих» — сериал Винса Гиллигана — создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», и это, пожалуй, самая веская причина, почему пропускать телешоу нельзя. Но даже если вы не знакомы с предыдущими работами режиссера, сама идея об обязательности счастья выглядит завораживающе.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
- Режиссёр
Винс
Гиллиган
- ГСРежиссёр
Гордон
Смит
- БХРежиссёр
Байрон
Ховард
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- МБРежиссёр
Мелисса
Бернштейн
- ГМРежиссёр
Ганджа
Монтейру
- РСАктриса
Рэй
Сихорн
- Актриса
Каролина
Выдра
- КМАктёр
Карлос
Мануэль Весга
- Актриса
Мириам
Шор
- МРАктёр
Майкл
Рэй
- СКАктриса
Соледад
Кампос
- ПБАктёр
Питер
Бергман
- КСАктёр
Каран
Сони
- СШАктёр
Самба
Шутте
- Сценарист
Винс
Гиллиган
- ГССценарист
Гордон
Смит
- ЭТСценарист
Элисон
Татлок
- ДКСценарист
Дженн
Кэрролл
- ДХПродюсер
Джули
Хартли
- ДМПродюсер
Дайан
Мерсер
- ГСПродюсер
Гордон
Смит
- ЭТПродюсер
Элисон
Татлок
- ДКПродюсер
Дженн
Кэрролл
- Продюсер
Винс
Гиллиган
- ТЕПродюсер
Трина
Е. Сиопи
- ПГПродюсер
Питер
Гулд
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- ДЛХудожница
Дженнифер
Л. Брайан
- КДМонтажёр
Келли
Диксон
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер