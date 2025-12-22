Одна из многих (сериал, 2025) смотреть онлайн

Фантастический сериал «Одна из многих» 2025 года рассказывает о мире, где происходит «катастрофа наоборот»: почти все люди вдруг становятся спокойными, доброжелательными и счастливыми, но это выглядит пугающе.



Писательница из Альбукерке Кэрол Стурка становится одной из 12 людей на планете, способным злиться, сомневаться и чувствовать себя плохо. Остальное человечество подхватывает инопланетный вирус, который объединяет сознание людей и делает их чрезмерно довольными жизнью. Кэрол пытается понять, что произошло и как это остановить, но сталкивается с главной проблемой: вокруг нет врага, которого легко ненавидеть — вокруг улыбчивые люди, желающие ей только добра.



«Одна из многих» — сериал Винса Гиллигана — создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», и это, пожалуй, самая веская причина, почему пропускать телешоу нельзя. Но даже если вы не знакомы с предыдущими работами режиссера, сама идея об обязательности счастья выглядит завораживающе.

