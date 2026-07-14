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Сериалы
Одиссея капитана Блада
Актёры и съёмочная группа сериала «Одиссея капитана Блада»

Актёры и съёмочная группа сериала «Одиссея капитана Блада»

Режиссёры

Андрей Праченко

Андрей Праченко

Режиссёр

Актёры

Виктор Демерташ

Виктор Демерташ

Актёр
Георгий Дворников

Георгий Дворников

Актёр
Миндаугас Цапас

Миндаугас Цапас

Mindaugas Capas
Актёр
Альберт Филозов

Альберт Филозов

Актёр
Валери Жанне

Валери Жанне

Valérie Jeannet
Актриса

Сценаристы

Валери Жанне

Валери Жанне

Valérie Jeannet
Сценарист
Рафаэль Сабатини

Рафаэль Сабатини

Rafael Sabatini
Сценарист

Композиторы

Вадим Храпачёв

Вадим Храпачёв

Композитор