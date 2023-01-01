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Очень плохая училка

Очень плохая училка (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Bad Teacher 1 сезон
Комедии18+

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Сюжет

Сериал рассказывает о сексапильной дамочке с весьма дурными манерами, которая становится учительницей в школе. При этом в школьные стены героиню привело отнюдь не стремление нести свет знаний юным ученикам, а гораздо более прозаичное желание – найти для себя богатого мужа.

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Комедии

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5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Очень плохая училка»

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