Невидимые царства (сериал, 2015) смотреть онлайн
2015, Hidden Kingdoms 2 сезона
Документальные6+
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Сюжет
Наша планета населена миллионами различных животных. Чаще всего наше внимание привлекают крупные и сильные, но в этом фильме речь пойдет о крохотных существах, живущих прямо у нас под ногами.
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Информация
СтранаКанада, Италия, Франция
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb