Невеста поневоле (сериал, 2024) смотреть онлайн

Виктория Никитина работает горничной в провинциальном отеле и мечтает уехать из родного города в надежде скрыться от преследований бывшего мужа-тирана. Чтобы заработать деньги на переезд в столицу, она соглашается на роль фиктивной «невесты» Кирилла Михайлова — сына владельца крупного местного комбината.



Однако после «свадьбы» Виктории и Кирилла всё складывается не так, как они планировали… Вместо денег и возможности начать новую жизнь Вика попадает в ловушку, из которой сложно выбраться.

