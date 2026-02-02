9.12024, Невеста поневоле 1 сезон
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Невеста поневоле (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Виктория Никитина работает горничной в провинциальном отеле и мечтает уехать из родного города в надежде скрыться от преследований бывшего мужа-тирана. Чтобы заработать деньги на переезд в столицу, она соглашается на роль фиктивной «невесты» Кирилла Михайлова — сына владельца крупного местного комбината.
Однако после «свадьбы» Виктории и Кирилла всё складывается не так, как они планировали… Вместо денег и возможности начать новую жизнь Вика попадает в ловушку, из которой сложно выбраться.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- ОБАктриса
Ольга
Билинская
- ВБАктриса
Виктория
Быкина
- НПАктриса
Наталья
Поддубная
- ДБАктриса
Дарья
Белодед
- ВМАктёр
Вадим
Масенко
- РАСценарист
Руслан
Альшанов
- ЮЩПродюсер
Юлия
Щетинина
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- СКХудожник
Сергей
Коковкин
- ИКХудожница
Ирина
Козаченко
- ТОХудожница
Татьяна
Олрер