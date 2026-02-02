Невеста поневоле
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Невеста поневоле
9.12024, Невеста поневоле 1 сезон
Мелодрама18+
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Невеста поневоле (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Виктория Никитина работает горничной в провинциальном отеле и мечтает уехать из родного города в надежде скрыться от преследований бывшего мужа-тирана. Чтобы заработать деньги на переезд в столицу, она соглашается на роль фиктивной «невесты» Кирилла Михайлова — сына владельца крупного местного комбината.

Однако после «свадьбы» Виктории и Кирилла всё складывается не так, как они планировали… Вместо денег и возможности начать новую жизнь Вика попадает в ловушку, из которой сложно выбраться.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.4 КиноПоиск