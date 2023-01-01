Некст
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Некст

Некст (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Next 1 сезон
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Научно-фантастическая драма о борьбе человека и искусственного интеллекта.

Пол Леблан — миллиардер, изобретатель и пионер Кремниевой долины. Отдалившись от друзей и родственников, он создает крупную компанию и ставит в ней управляющим своего брата Теда. Отношения с ним начинают портиться, а мир ждет глобальная катастрофа, когда одно из высокотехнологичных изобретений Пола под символичным названием «Некст» начинает угрожать человечеству и может обречь мир на апокалипсис. Мужчина пытается остановить проект и закрыть компанию, но Тед препятствует ему и делает все, чтобы у брата ничего не получилось.

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Информация

Страна
США
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Некст»

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