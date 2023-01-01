Некст (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Next 1 сезон
Фантастика, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Научно-фантастическая драма о борьбе человека и искусственного интеллекта.
Пол Леблан — миллиардер, изобретатель и пионер Кремниевой долины. Отдалившись от друзей и родственников, он создает крупную компанию и ставит в ней управляющим своего брата Теда. Отношения с ним начинают портиться, а мир ждет глобальная катастрофа, когда одно из высокотехнологичных изобретений Пола под символичным названием «Некст» начинает угрожать человечеству и может обречь мир на апокалипсис. Мужчина пытается остановить проект и закрыть компанию, но Тед препятствует ему и делает все, чтобы у брата ничего не получилось.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Адам
Аркин
- Режиссёр
Гленн
Фикарра
- ТХРежиссёр
Тим
Хантер
- Режиссёр
Джон
Рекуа
- Актёр
Джон
Слэттери
- ФААктриса
Фернанда
Андраде
- Актёр
Майкл
Мосли
- ДСАктёр
Джерардо
Селаско
- ИХАктриса
Ив
Харлоу
- АМАктёр
Аарон
Мотен
- ИУАктёр
Ивэн
Уиттен
- ЛКАктриса
Лиззи
Каппуччино
- ДБАктёр
Джейсон
Батлер Харнер
- АААктриса
Али
Ан
- МКСценарист
Мэнни
Кото
- НХСценарист
Николас
Хоторн
- МКПродюсер
Мэнни
Кото
- Продюсер
Гленн
Фикарра
- Продюсер
Джон
Рекуа
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- СММонтажёр
Стивен
Марк
- БПОператор
Бретт
Павлак
- ШККомпозитор
Шон
Коллери