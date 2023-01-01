Мужчина, который не хочет на мне жениться
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Мужчина, который не хочет на мне жениться

Мужчина, который не хочет на мне жениться (сериал, 2023) смотреть онлайн

8.92023, Мужчина, который не хочет на мне жениться 1 сезон
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Елена и Андрей живут в гражданском браке уже 10 лет. Она считает себя замужней женщиной, а он — свободным мужчиной. Осознание этого факта приводит пару к расставанию. С помощью друзей со временем им все-таки удаётся помириться, но Андрей уже завёл новый роман, а его девушка, дочь влиятельного отца, вцепилась в «суженого» мёртвой хваткой.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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