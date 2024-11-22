Мужчина, который не хочет на мне жениться (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02023, Мужчина, который не хочет на мне жениться. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Елена и Андрей живут в гражданском браке уже 10 лет. Она считает себя замужней женщиной, а он — свободным мужчиной. Осознание этого факта приводит пару к расставанию. С помощью друзей со временем им все-таки удаётся помириться, но Андрей уже завёл новый роман, а его девушка, дочь влиятельного отца, вцепилась в «суженого» мёртвой хваткой.