Мужчина, который не хочет на мне жениться (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Мужчина, который не хочет на мне жениться
Мелодрама

Елена и Андрей живут в гражданском браке уже 10 лет. Она считает себя замужней женщиной, а он — свободным мужчиной. Осознание этого факта приводит пару к расставанию. С помощью друзей со временем им все-таки удаётся помириться, но Андрей уже завёл новый роман, а его девушка, дочь влиятельного отца, вцепилась в «суженого» мёртвой хваткой.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

