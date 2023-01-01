Мультяшка Марти
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Мультяшка Марти

Мультяшка Марти (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

7.82017, ToonMarty 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Марти работает в магазине «Мультмарт», где местные жители проводят свободное время. Марти гордится своей работой, в которой ему очень помогает природная общительность. Любое задание он может превратить в увлекательное приключение, где никто не останется в стороне.

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Рейтинг

6.4 IMDb