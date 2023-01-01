Мой ужасный босс
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Мой ужасный босс
8.42016, My Horrible Boss (Ms. Temper & Nam Jung Gi) (Ukssi Nam Jeong-gi) 1 сезон
Комедии, Мелодрамы16+

Мой ужасный босс (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ук Та-джон — самый молодой командный лидер в косметической индустрии. Она уже успела развестись три раза. Ей наплевать, что о ней думаю другие, у девушки есть характер. Нам Джон-ги — руководитель подразделения в той же косметической компании. В отличие от Та-джон парень имеет кроткий нрав и даже не может сказать неприятные окружающим слова. Но именно он заставит Та-джон понервничать.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb