Мой ужасный босс (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

2016, My Horrible Boss (Ms. Temper & Nam Jung Gi) (Ukssi Nam Jeong-gi)
Комедия, Мелодрама
О сериале
Ук Та-джон — самый молодой командный лидер в косметической индустрии. Она уже успела развестись три раза. Ей наплевать, что о ней думаю другие, у девушки есть характер. Нам Джон-ги — руководитель подразделения в той же косметической компании. В отличие от Та-джон парень имеет кроткий нрав и даже не может сказать неприятные окружающим слова. Но именно он заставит Та-джон понервничать.
