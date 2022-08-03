Мой ужасный босс (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Ук Та-джон — самый молодой командный лидер в косметической индустрии. Она уже успела развестись три раза. Ей наплевать, что о ней думаю другие, у девушки есть характер. Нам Джон-ги — руководитель подразделения в той же косметической компании. В отличие от Та-джон парень имеет кроткий нрав и даже не может сказать неприятные окружающим слова. Но именно он заставит Та-джон понервничать.

