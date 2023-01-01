Мистер Робот
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Мистер Робот

Мистер Робот (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Mr. Robot 4 сезона
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Талантливый программист Эллиот Алдерсон предпочитает виртуальную реальность общению с людьми и ведет двойную жизнь. Днем он работает специалистом по кибербезопасности в солидной компании, а по ночам превращается в неутомимого хакера-мстителя и взламывает сайты корыстных негодяев.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер Робот»

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