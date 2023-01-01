Мистер Мамочка
Wink
Сериалы
Мистер Мамочка

Мистер Мамочка (сериал, 2019) смотреть онлайн

6.82019, Mr. Mom 1 сезон
Комедии16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

У офисного сотрудника Грэга дела в последнее время не ладятся. Идея создать свой стартап кажется гораздо привлекательнее, чем препирания с начальством и бесконечные совещания. В это же время у его жены-домохозяйки Меган появляется возможность выйти на работу, о которой она давно мечтала. Супруги решаются провести эксперимент по обмену обязанностями: теперь Грэг будет присматривать за детьми, а Меган — строить карьеру и обеспечивать семью.

Все сезоны сериала Мистер Мамочка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.1 IMDb